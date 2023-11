Bundestag soll Maßnahmen zur besseren Klimaanpassung beschließen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag soll am Donnerstag ein Gesetz zur besseren Klimaanpassung beschließen. Die Gesetzpläne der Ampel-Koalition sehen vor, Bund, Ländern und Kommunen verbindliche Klimaanpassungsstrategien und -maßnahmen vorschreiben. Damit werde erstmals ein strategischer Rahmen für eine vorsorgende Klimaanpassung auf allen Verwaltungsebenen in Deutschland geschaffen, heißt es in dem Gesetzentwurf. Konkret verpflichtet sich die Bundesregierung, eine Anpassungsstrategie mit messbaren Zielen vorlegen. Diese solle alle vier Jahre überprüft und fortgeschrieben werden.

Abschließend soll der Bundestag auch über die Einstufung von Moldau und Georgien als "sichere Herkunftsstaaten" beraten. Das sind Staaten, bei denen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) davon ausgeht, dass Rückkehrern dort in der Regel weder Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Behandlung drohen. Werden Asylanträge von Menschen aus diesen Staaten abgelehnt und es liegt kein Grund für eine Duldung vor, müssen sie ausreisen. Das gilt auch dann, wenn das Gericht noch nicht über eine mögliche Klage gegen die Ablehnung entschieden hat.

Am späten Abend sollen ferner die staatlichen Gas- und Strompreisbremsen bis zum Ende des Winters verlängert werden. Dadurch will man Verbraucher für den Fall rasant steigender Energiepreise vor einer finanziellen Überforderung schützen. Die zum Jahresende auslaufende Regelung, die nach dem russischen Angriff auf die Ukraine eingeführt worden war, soll durch einen Parlamentsbeschluss aber bis Ende März erhalten bleiben./svv/DP/he