Bundestag entscheidet über niedrigere Mehrwertsteuer auf Gas

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag entscheidet am Freitag (Debatte ab 9.00 Uhr) über die Senkung der Mehrwertsteuer auf Erdgas. Der Steuersatz soll von Oktober bis Ende März 2024 von 19 auf 7 Prozent verringert werden.

Ursprünglich hatte die Bundesregierung die Senkung als Reaktion auf die Einführung der Gasumlage vorgeschlagen, mit der angeschlagene Gasimporteure gerettet werden sollten. Nun will sie an der Vergünstigung festhalten, obwohl die umstrittene Umlage am Donnerstag gekippt wurde. Die Gaskunden könnten die zusätzliche Entlastung gebrauchen, hieß es. Die Ampel-Koalition forderte die Unternehmen auf, die Steuersenkung in vollem Umfang an die Verbraucher weiterzugeben.

Der Bundestag soll auch grünes Licht für die steuerfreie Arbeitgeber-Pauschale zur Abfederung der Inflation geben. Vom Arbeitgeber freiwillig gezahlte Prämien bis zu 3000 Euro würden dann bis Ende 2024 steuerfrei gestellt./tam/DP/nas