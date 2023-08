Bundesregierung zählt über 100.000 Besuche bei Tag der offenen Tür

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat am Wochenende zum "Tag der offenen Tür" im Kanzleramt und den Ministerien nach eigenen Angaben "Zehntausende" Besucher gezählt. Wie am Sonntagabend mitgeteilt wurde, wurden an den beiden Tagen insgesamt über 104.000 Besuche registriert. "Publikumsmagnet" sei das Bundeskanzleramt gewesen, hieß es von der Regierung.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stellte sich auf einer Bühne den Fragen der Bürger, die vorher allerdings eine Warteschlange und eine Sicherheitskontrolle ähnlich wie am Flughafen passieren mussten. Auch in den Ministerien und in der Bundespressekonferenz trafen Minister und Staatssekretäre auf Politikinteressierte. Es war der 23. "Tag der offenen Tür" der Bundesregierung.

