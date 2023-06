Bundesrat segnet Pflegereform und Rentenerhöhung ab

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesrat will am Freitag (11.00 Uhr) die jüngste Pflegereform billigen. Sie wird höhere Beitragssätze und bessere Leistungen für Pflegebedürftige zuhause und im Heim bringen. Anfang kommenden Jahres sollen für die häusliche Pflege das Pflegegeld und die ambulanten Sachleistungsbeträge um fünf Prozent steigen. Die Beitragssätze werden bereits zum 1. Juli dieses Jahres um 0,35 Punkte auf 3,4 Prozent erhöht, für Menschen ohne Kinder noch etwas stärker. Dies soll jährliche Mehreinnahmen von rund 6,6 Milliarden Euro für die Pflegekasse bringen.

Die Länderkammer wird außerdem über die jüngste Rentenerhöhung abstimmen. Zum 1. Juli sollen die Renten im Westen um 4,39 Prozent und im Osten um 5,86 Prozent steigen. Damit wird zugleich die schrittweise Angleichung der Renten in Ost und West abgeschlossen.

Auf der Tagesordnung steht ferner ein Antrag Hessens für einen nationalen Gedenktag, der an die Geburtsstunde der Demokratie in Deutschland erinnert. Die Länder wollen die Bundesregierung bitten, eine Historikerkommission einzusetzen, die dafür einen geeigneten Tag sucht. In Frage käme zum Beispiel der Tag der Märzrevolution am 18. März 1848 oder das Zusammentreten der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche wenige Wochen später am 18. Mai./sk/DP/ngu