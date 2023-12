Bundesliga: BVB kämpft gegen Mainz um den Anschluss

BERLIN (dpa-AFX) - Vizemeister Borussia Dortmund kämpft in seinem letzten Hinrundenspiel der Fußball-Bundesliga um den Anschluss an die Champions-League-Plätze. Gegner ist am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) der Vorletzte FSV Mainz 05, der zum Abschluss der Vorsaison dem BVB die Titelträume zunichtegemacht hatte. Sollte der BVB wieder patzen, könnte der Tabellendritte RB Leipzig im Spiel bei Werder Bremen (18.30 Uhr) den Vorsprung vergrößern. Sogar die TSG Hoffenheim, die auf den SV Darmstadt 98 (20.30 Uhr) trifft, könnte vorbeiziehen./tas/DP/jha

Finanztrends Video zu Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA



mehr >