Bundeskanzler zum 80-Prozent-Stromziel: 'Wir können das hinkriegen'

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

ESSEN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich überzeugt gezeigt, dass bis 2030 in Deutschland 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien stammt. "Wir machen Tempo, wir kommen voran, wir können das hinkriegen", sagte Scholz am Samstag in Essen bei einer Mitarbeiterveranstaltung des Energiekonzerns RWE .

Er verwies auf die zuletzt stark gestiegene Anzahl der Genehmigungen für Solar- und Windanlagen. "Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass sie nicht nur schnell genehmigt, sondern auch schnell gebaut werden." Die Bundesregierung arbeite daran, dass die Energieversorgung "sicher, verlässlich und bezahlbar bleiben" werde, sagte Scholz weiter.

Anlass für die Rede bei einem Mitarbeiterfest war das 125-jährige Bestehen des Energiekonzerns. An dem Fest in mehreren Messehallen nahmen nach RWE-Angaben rund 10 000 RWE-Beschäftigte aus aller Welt teil. Später am Abend war ein nichtöffentliches Konzert des Popsängers Robbie Williams geplant. RWE ist Deutschlands größter Stromerzeuger./tob/DP/he