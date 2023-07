Bundeshaushalt: Faeser will 1.000 neue Polizisten einstellen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) erhält für ihr Ressort 2024 mehr Gelder als ursprünglich vorgesehen und will diese unter anderem für 1.000 neue Bundespolizisten ausgeben. "Der Schutz der inneren Sicherheit hat für uns höchste Priorität", sagte Faeser am Mittwoch. Mit den zusätzlichen Bundespolizisten stelle man sicher, "dass die Bundespolizei ihre hochprofessionelle Arbeit im Kampf gegen Kriminalität und für den Schutz unserer Demokratie angesichts neuer Herausforderungen gut leisten kann".

Zudem will man sich stärker gegen Krisen und Klimafolgen wappnen, so die SPD-Politikerin. Man werde "weiter in den Bevölkerungsschutz investieren - etwa mit dem Sirenenförderprogramm und den mobilen Betreuungsmodulen, mit denen wir in Notlagen bis zu 5.000 Menschen unterbringen und versorgen können".

