Bundesgericht verhandelt Klage gegen LNG-Leitung in Niedersachsen

LEIPZIG (dpa-AFX) - Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt an diesem Donnerstag (9.30 Uhr) über eine Klage der Deutschen Umwelthilfe zur LNG-Leitung von Wilhelmshaven nach Etzel. Die Umweltvereinigung will das Land Niedersachsen verpflichten, die Planungen so zu ändern, dass die Pipeline spätestens ab 2033 nur für den Transport von grünem Wasserstoff genutzt wird. Es sei nicht mit den Klimaschutzzielen vereinbar, dass ein Betrieb mit fossilem Gas unbeschränkt zugelassen wurde. (Az.: BVerwG 7 A 9.22) Die Leitung verbindet das schwimmende LNG-Terminal in Wilhelmshaven mit dem Speicher Etzel in Ostfriesland. Wann ein Urteil fällt, ist noch offen./bz/DP/jha