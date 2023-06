Bundesbank kündigt weitere Zinserhöhungen an

BOCHUM (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesbank hat weitere Zinserhöhungen angekündigt. Um die hohe Inflation hinter sich zu bringen, brauche es "ein ausreichend hohes Zinsniveau", sagte Bundesbank-Chef Joachim Nagel am Montag in Bochum beim Institut für Kredit- und Finanzwirtschaft (IKF). "Aus heutiger Sicht sind noch mehrere Zinsschritte nötig", sagte Nagel.

Für ihn sei auch nicht ausgemacht, dass der Zinsgipfel bereits im Sommer erreicht werde. "Wenn die Zinsen hoch genug sind, um die hohe Inflation zu überwinden, dann müssen wir dieses Zinsniveau so lange halten, bis zweifelsfrei klar ist, dass wir unser Ziel von zwei Prozent Inflation zeitnah erreichen", sagte Nagel weiter. Parallel müsse die Zinspolitik unterstützt werden, indem die Anleihebestände verringert werden. "Ab Juli wollen wir das Abbautempo erhöhen - das begrüße ich sehr", sagte Nagel. "Diese Maßnahmen helfen uns, die Teuerungswelle hinter uns zu lassen und zu einem stabilen Rahmen zurückzukehren", so der Bundesbank-Präsident. Nagel sitzt im EZB-Rat, der über das Zinsniveau in der Eurozone entscheidet.

