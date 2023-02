Bundesbank-Chef Nagel rechnet mit deutlichem Zinsschritt

BENGALURU (dpa-AFX) - Bundesbank-Präsident Joachim Nagel erwartet im März und möglicherweise auch darüber hinaus weitere Zinserhöhungen im Euroraum. Die Kerninflation sei nach wie vor viel zu hoch, sagte Nagel am Freitag am Rande eines Treffens der G20-Finanzminister und Notenbanker im indischen Bengaluru. Er erwarte für die Märzsitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) einen robusten Zinsschritt. Es zeichne sich aber auch für die Zeit danach eine hohe Inflationsrate ab. "Deshalb schließe ich nicht aus, dass auch weitere deutliche Zinsschritte über den März hinaus dann erforderlich sein müssen", sagte Nagel.

Der Bundesbank-Präsident, der im Rat der EZB über die Geldpolitik mitentscheidet, warnte davor, zu früh mit der geldpolitischen Straffung nachzulassen. Die Zügel müssten weiter konsequent angezogen werden.

Die EZB hatte Anfang Februar zum fünften Mal in Folge die Zinsen angehoben und eine weitere Erhöhung um erneut 0,5 Punkte für die Sitzung am 16. März in Aussicht gestellt. Der Leitzins im Euroraum liegt inzwischen bei 3 Prozent. Höhere Zinsen verteuern Kredite. Dies kann die Nachfrage bremsen und hohen Teuerungsraten entgegenwirken. Höhere Kreditzinsen können zugleich dazu führen, dass Investitionen aufgeschoben werden und das Wirtschaftswachstum schwächer ausfällt.