Bundesanwaltschaft ermittelt nach Lecks an Ostsee-Gaspipelines

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Nach den Explosionen an den Nord-Stream-Gasröhren in der Ostsee ermittelt nun die Bundesanwaltschaft. Das teilte ein Sprecher der Behörde am Montag in Karlsruhe mit. Nach den Detonationen waren aus mehreren Lecks an den beiden Pipelines tagelang ununterbrochen große Mengen Gas ausgetreten./avg/mov/DP/stw

