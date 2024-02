Bundesagentur stellt Arbeitsmarktstatistik für Februar vor

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Vorstandschefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, wird am Donnerstag in Nürnberg die Statistik zum deutschen Arbeitsmarkt im Monat Februar vorstellen. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt hatte zuletzt ein zwiespältiges Bild gezeigt. Einerseits ist die Zahl der Beschäftigten sehr hoch, anderseits hatte sich trotz weiterhin großer Nachfrage die Zahl der Langzeitarbeitslosen verfestigt. Im Januar waren 2,805 Millionen Menschen in Deutschland arbeitslos gemeldet.

Zuletzt hatte das Forschungsinstitut der Bundesagentur, das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), die mittelfristige Situation auf dem Arbeitsmarkt als verhalten positiv bezeichnet. Trotz trüber Konjunkturaussichten blieben die Chancen für den deutschen Arbeitsmarkt leicht positiv. Das Arbeitsmarktbarometer des Instituts misst die Stimmung in den Arbeitsagenturen für die bevorstehenden drei Monate./dm/DP/jha