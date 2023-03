Bundesagentur legt Arbeitsmarktdaten vor - Frühjahrsbelebung erwartet

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Unter dem Eindruck eines weiter vorherrschenden Fachkräftemangels gibt die Bundesagentur für Arbeit am Freitag (9.55 Uhr) in Nürnberg ihre März-Statistik bekannt. Dank einer Frühjahrsbelebung wird ein leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Februar erwartet. Im Februar waren 2,62 Millionen Menschen in Deutschland ohne Job. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,7 Prozent.

Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich nach Angaben der Bundesagentur seit längerer Zeit von der wirtschaftlichen Entwicklung entkoppelt. Neben der Vermittlung von Arbeitslosen in Jobs wird es mehr und mehr zur Herausforderung, offene Stellen mit geeigneten Bewerbern zu besetzen./dm/DP/nas