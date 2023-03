Bund fördert innovativen Ansatz für vollautomatisiertes Schnittstellen-Management

Hannover (ots) -Integration Cockpit von whitepaper.id bietet systemübergreifende Integration ExcellenceEin innovativer Ansatz in der Beherrschbarkeit von IT-Landschaften steht im Zentrum eines vom Bund geförderten Entwicklungsprojekts: Das auf Schnittstellen spezialisierte IT-Unternehmen whitepaper.id GmbH erhielt nun die Zusage für eine Forschungszulage des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für die Entwicklung einer zukunftsweisenden SaaS-Lösung (Software as a Service) für systemübergreifendes Schnittstellen-Management in größeren Unternehmen. Das 'Integration Cockpit' soll vollständige Transparenz und umfassendes Qualitätsmanagement in der komplexen Schnittstellen-Landschaft führender Unternehmen bieten. Als sog. MVP (Minimum Viable Product) wird die Plattform im zweiten Halbjahr des Jahres 2023 für Live-Tests starten."Bei Schnittstellen kommt es vor allem auf Transparenz und Laufzeit-Sicherheit an", bringt es Adam Kiwon, Gründer und Geschäftsführer von whitepaper.id, auf den Punkt. Kiwon weiter: "Dysfunktionale APIs können zu kritischen Problemen und teuren Ausfällen von Anwendungen und Prozessen führen." Der Fachbuchautor und Schnittstellen-Experte entwickelt das 'Integration Cockpit' mit seinem Team auf der Basis seiner weitreichenden Erfahrungen im Enterprise-Integration-Umfeld bei namhaften Unternehmen."Oft ist die Schnittstellen-Landschaft mit über 800 Verbindungen komplex und unübersichtlich. Ausfälle bergen erhebliche Risiken, da die Fehlersuche und -behebung meist zeitraubend und anspruchsvoll ist. Darunter leidet auch die immer wichtiger werdende IT-Sicherheit", konstatiert Kiwon. Mit den ausgefeilten Algorithmen des 'Integration Cockpit' werden die gewünschten Daten automatisiert erfasst, inventarisiert, analysiert und visualisiert. Erste Einblicke vom 'Integration Cockpit' sind auf Anfrage per E-Mail erhältlich: cockpit@whint.de.Für mehr Informationen: www.whitepaper-id.com (http://www.whitepaper-id.com/)Über whitepaper.id:Das 2014 in Langenhagen bei Hannover gegründete Unternehmen bietet Services für SAP-Integration sowie Produkte zu Interface Management und Connectivity. Der Geschäftsführende Gesellschafter Adam Kiwon, Autor mehrerer Fachbücher und gefragter Interviewpartner, gilt als Spiritus Rector für 'Integration Excellence", der Königsdisziplin im Schnittstellen-Management.Pressekontakt:Für Rückfragen:Adam Kiwon, a.kiwon@whitepaper-id.comTel. +49 (0)511 56357996Original-Content von: whitepaper.id GmbH, übermittelt durch news aktuell