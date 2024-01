Bumitama Agri Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Bumitama Agri-Aktie erhält gemäß der technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +4,31 Prozent, während der aktuelle Kurs bei 0,605 SGD liegt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,6 SGD) weist mit +0,83 Prozent nur eine geringe Abweichung auf. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Bumitama Agri-Aktie mit einer Rendite von 15,61 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,69 Prozent aufweist, schneidet Bumitama Agri mit 23,29 Prozent deutlich besser ab. Diese Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Bumitama Agri zeigt ebenfalls positive Signale. Mit einem RSI von 20 und einem RSI25 von 50 wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt in den letzten zwei Wochen eine neutrale Stimmung gegenüber Bumitama Agri. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gibt es keine deutlich positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt wird Bumitama Agri somit auch auf dieser Grundlage mit einem "Neutral"-Rating bedacht.