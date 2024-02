Bumble Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Für die Bumble-Aktie liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 47,74 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,38, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Bumble-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Bumble-Aktie als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 8 die Aktie als "Gut", 4 als "Neutral" und keiner als "Schlecht". Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel von 23,94 USD, was einer Erwartung in Höhe von 76,39 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung vergeben.

Die charttechnische Entwicklung der Bumble-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 15,57 USD liegt, was einem Unterschied von -12,85 Prozent zum aktuellen Schlusskurs von 13,57 USD entspricht. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der Wert bei 14,18 USD liegt und der letzte Schlusskurs ähnlich hoch ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Bumble in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch nicht außergewöhnlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Bumble-Aktie auf dieser Grundlage daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.