Bumble Aktie: Was für ein Erfolg!

Das Unternehmen Bumble hat in den vergangenen Monaten eine neutrale Einschätzung in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung erhalten. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen jedoch, dass die Anleger zunehmend positive Meinungen zum Unternehmen äußern. Die Redaktion bewertet daher die Anlegerstimmung als "Gut".

Die technische Analyse ergibt, dass die Aktie von Bumble weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der Relative Strength-Index als auch der RSI25 zeigen eine neutrale Einstufung an.

Im Hinblick auf die Analysteneinschätzung haben in den letzten zwölf Monaten 12 Analysten ihre Bewertungen für die Bumble-Aktie abgegeben. Davon waren 8 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und keine "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 23,94 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 80,24 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält Bumble insgesamt ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Bumble sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch auf die Analysteneinschätzung positiv bewertet wird.