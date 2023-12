Bumble Aktie: Hammer-Nachricht!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 12 Analystenbewertungen die Bumble-Aktie bewertet. Davon waren 8 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das führt zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Bumble-Aktie. Die Analysten kamen in Berichten vom letzten Monat zum gleichen Schluss, wodurch das Rating für das Bumble-Wertpapier weiterhin "Gut" bleibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 23,94 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 58,1 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Die Stimmung rund um die Bumble-Aktie wurde auch auf sozialen Plattformen analysiert. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare war positiv, jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Dadurch erhält die Aktie für diese Betrachtung die Bewertung "Gut".

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Bumble-Aktie führt.

Abschließend wurde die Bumble-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Der 7-Tage-RSI zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bumble-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

