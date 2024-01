Bulten AB Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf Bulten ist neutral, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positiven noch negativen Themen besondere Aufmerksamkeit geschenkt, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Bulten bei 80,55 SEK liegt, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 79,8 SEK, was einem Abstand von -0,93 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage bei 68,4 SEK, was einem Abstand von +16,67 Prozent und somit einem "Gut"-Signal entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 47, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Beim Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (27,39) ergibt sich jedoch ein "Gut"-Rating für Bulten.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz zeigt Bulten eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führt.