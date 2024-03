Bulletin Resources Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Bulletin-Aktie hat in den letzten Tagen eine negative Kursentwicklung von -22,22 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) verzeichnet, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auch über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -22,22 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine neutrale Einschätzung für die Bulletin-Aktie. Der RSI7 liegt bei 59,09 und der RSI25 bei 58,73, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in den sozialen Medien deuten auf ein insgesamt positives Stimmungsbild in Bezug auf Bulletin hin. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität aufgewiesen, was auf eine starke Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung hindeutet. Deshalb erhält Bulletin in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Insgesamt zeigen die Trends in Bezug auf die Kursentwicklung, den Relative Strength-Index und das Stimmungsbild der Anleger, dass die Bulletin-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird.