Bulletin Resources Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Bulletin gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment ab.

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In diesem Kontext hat die Aktie von Bulletin in den vergangenen Monaten folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, entsprach der üblichen Aktivität im Netz, weshalb Bulletin für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Wertung für Bulletin.

In technischer Hinsicht wird die Bulletin derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,09 AUD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,115 AUD) um +27,78 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Diese Entwicklung entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 0,14 AUD, was einer Abweichung vom Aktienkurs um -17,86 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Auskunft darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bulletin-Aktie beträgt aktuell 40, was bedeutet, dass das Wertpapier weder über- noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier ist Bulletin weder über- noch überverkauft (Wert: 65,63), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs somit erneut ein "Neutral"-Rating für Bulletin.