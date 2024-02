Bulletin Resources Aktie: So kann es nicht weitergehen!

In den letzten 200 Handelstagen hat die Bulletin-Aktie einen Durchschnittsschlusskurs von 0,09 AUD erreicht. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,081 AUD, was einem Rückgang von 10 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (0,11 AUD) liegt mit einem Rückgang von 26,36 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Bulletin-Aktie in der einfachen Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment im Internet kann die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung führen zu neuen Einschätzungen. Für Bulletin wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 46,67 Punkten, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Bulletin überkauft ist und daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien spielen eine wichtige Rolle im Anleger-Sentiment. In den letzten zwei Wochen wurde über Bulletin überwiegend negativ diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. In den letzten Tagen gab es jedoch eine vermehrte positive Stimmung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.