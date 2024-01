Bulletin Resources Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die technische Analyse von Bulletin-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,09 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,14 AUD liegt, was einer Abweichung von +55,56 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält Bulletin eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,14 AUD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Bulletin auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment war in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

Die Diskussionen im Internet haben zu einer mittleren Aktivität in Bezug auf Bulletin geführt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Bulletin liegt bei 30 und führt zu einer Einstufung als "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 54,55 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Gut" auf Basis des RSI.