Bulletin Resources Aktie: Augen auf!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Beziehung setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterverkaufte Titel ist. Die RSI-Bewertung der Bulletin-Aktie ergibt einen Wert von 62 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI-Wert von 67,19 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt resultiert daher eine "Neutral"-Bewertung für Bulletin basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als eher neutral, wobei überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bulletin-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 0,09 AUD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (0,081 AUD) liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,11 AUD) ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt und führt somit zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für die Bulletin-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität in Bezug auf die Bulletin-Aktie zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Ebenso wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. In Summe erhält die Bulletin-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz.