Bulletin Resources Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Bulletin-Aktie wird anhand verschiedener Analysemethoden betrachtet. Zunächst wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, der aktuell bei 0,09 AUD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,07 AUD, was einem Unterschied von -22,22 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 0,09 AUD, was zu einem ähnlichen Ergebnis führt. Auf Basis dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Eine weitere Bewertung erfolgt anhand des Sentiments und des Buzz im Internet. Hierbei wird die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, wodurch die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet wird.

Auch das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken wird berücksichtigt. In den vergangenen Tagen war die Stimmung überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Abschließend wird der Relative-Stärke-Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen an, dass die Bulletin-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Bulletin-Aktie also eine eher negative Einschätzung auf Basis der technischen Analyse, während das Sentiment und das Anlegerverhalten positiver bewertet werden.