Bullen und Bären der Woche: Disney, Amazon, Uber, Apple und warum Netflix mit einer Verleumdungsklage konfrontiert ist

Benzinga hat die Aussichten für viele Investoren' Lieblingsaktien in der vergangenen Woche untersucht, hier's ein Blick auf einige unserer Top-Geschichten. Die Märkte waren bis Freitag auf dem Weg zu einem Comeback, brachen dann aber in den letzten vier Handelsstunden dieser Woche ein und beendeten damit eine dritte Woche mit Verlusten in Folge. Der S&P 500 fiel in dieser Woche um 2,73 %,… Hier weiterlesen