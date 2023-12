Bull Horn Holdings Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. Für Coeptis Therapeutics gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Veränderung, weshalb auch hier ein "neutral"-Rating vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Coeptis Therapeutics-Aktie beträgt aktuell 95, was auf eine Überkauftheit hinweist. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird das Wertpapier hingegen als "neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs daher ein "schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator und zeigt, dass die Aktie von Coeptis Therapeutics in den sozialen Medien vor allem positiv bewertet wird. Auch die Diskussionen der letzten Tage drehten sich vor allem um positive Themen, weshalb hier eine "gut"-Bewertung abgegeben wird.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten die Coeptis Therapeutics-Aktie 1-mal als "gut" und 0-mal als "neutral" oder "schlecht" bewertet, was langfristig zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt. Keine neuen Analystenupdates liegen vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 0,935 USD erwarten diese eine Entwicklung von 220,86 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 3 USD aus, was ebenfalls zu einer "gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher bei der Bewertung durch institutionelle Analysten eine "gut"-Stufe.