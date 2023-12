Bull Horn Holdings Aktie: Das ist ein Knall!

Die Stimmung und der Buzz: Ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Insbesondere die Diskussionsintensität spielt eine Rolle. In Bezug auf Coeptis Therapeutics zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls eher negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte. Zusammenfassend lässt sich für das langfristige Stimmungsbild eine Bewertung von "Schlecht" geben.

Anleger-Stimmung: In den Diskussionsforen und sozialen Medien ist die Stimmung bei Coeptis Therapeutics insgesamt besonders positiv. In den letzten Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führte. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Analysteneinschätzung: Die Analysten sehen die Coeptis Therapeutics insgesamt positiv, da 1 Buc, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 3 USD, was einer positiven Entwicklung von 203,03 Prozent entspricht. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Gut".

Technische Analyse: Aus charttechnischer Sicht erhält die Coeptis Therapeutics-Aktie ein "Schlecht"-Signal, da der aktuelle Kurs 25 Prozent unter dem GD200 liegt. Auch der GD50 signalisiert mit einem Kursabstand von -14,66 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt wird der Kurs der Coeptis Therapeutics-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.