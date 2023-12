Bull Horn Holdings Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Aktuelle Analysteneinschätzung zur Coeptis Therapeutics-Aktie

Die Coeptis Therapeutics-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Coeptis Therapeutics. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 3 USD hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 299,47 Prozent, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 0,751 USD. Dies entspricht einer "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Coeptis Therapeutics somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Anlegerstimmung und Diskussion in den sozialen Medien

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Coeptis Therapeutics eingestellt waren. An 11 Tagen herrschte eine eher neutrale Einstellung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden ebenfalls vornehmlich neutral aufgenommen. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Coeptis Therapeutics daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Sentiment und Buzz rund um die Coeptis Therapeutics-Aktie

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt, dass die Aktie von Coeptis Therapeutics eine starke Aktivität in Bezug auf Beitragsanzahl und Diskussionsintensität verzeichnet. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Stimmung. Darüber hinaus verzeichnete die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine positive Entwicklung, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Coeptis Therapeutics bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Technische Analyse der Coeptis Therapeutics-Aktie

Die technische Analyse der Coeptis Therapeutics-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 1,28 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,751 USD (-41,33 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,09 USD) liegt der letzte Schlusskurs (-31,1 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Coeptis Therapeutics-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die aktuelle Analysteneinschätzung sowie die Stimmungsbewertung und technische Analyse zeigen, dass die Coeptis Therapeutics-Aktie unterschiedlich bewertet wird, wobei die langfristige Stimmung und das Aufwärtspotenzial positiv hervorgehoben werden, während die charttechnische Entwicklung negativ in Erscheinung tritt. Investoren sollten diese Aspekte bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.