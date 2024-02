Bull Horn Holdings Aktie: Bloß aufpassen!

Die Coeptis Therapeutics-Aktie wird derzeit von trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,15 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,33 USD deutlich darunter liegt (-71,3 Prozent Abweichung). Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,71 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von 53,52 Prozent führt. Somit erhält die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Social Media-Diskussion, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv eingestellt sind. In den letzten Tagen gab es sechs positive und ein negatives Feedback, und an drei Tagen war keine eindeutige Richtung erkennbar. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Coeptis Therapeutics-Aktie überkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 84, was ein "Schlecht"-Rating ergibt. Auch der RSI der letzten 25 Tage zeigt mit einem Wert von 73,1 eine überkaufte Situation, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Eine Analyse der Analysteneinschätzung ergibt insgesamt eine "Gut"-Empfehlung. Aus den letzten zwölf Monaten liegen 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel von 3 USD deutet auf eine mögliche Steigerung um 809,09 Prozent hin, was ebenfalls einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Somit zeigt die aktuelle Lage, dass die Coeptis Therapeutics-Aktie auf Basis von verschiedenen Indikatoren gemischt bewertet wird, wobei die Anlegerstimmung überwiegend positiv ist, während die technische Analyse auf ein "Schlecht"-Rating hinweist.