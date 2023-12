Bukit Sembawang Estates Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der RSI von Bukit Sembawang Estates liegt bei 35,29, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beträgt 61,82, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Aufgrund dieses Gesamtbildes wird dem Unternehmen ein Rating von "Neutral" zugeordnet.

Ein weiterer Faktor bei der Aktienbewertung ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Bukit Sembawang Estates war in den letzten Monaten durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war kaum vorhanden, was erneut zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Gesamtbewertung des Unternehmens als "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde Bukit Sembawang Estates von privaten Nutzern in sozialen Medien ebenfalls als neutral bewertet. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge führte zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen rund um das Unternehmen diskutiert wurden. Somit ergibt sich auch hier eine Einstufung als "Neutral" basierend auf der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Bukit Sembawang Estates bei 3,93 SGD, während der aktuelle Kurs bei 3,44 SGD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" aufgrund einer Distanz von -12,47 Prozent zum GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 3,56 SGD, was zu einer Einschätzung als "Neutral" aufgrund einer Distanz von -3,37 Prozent führt. Insgesamt ergibt sich somit erneut eine Gesamtnote von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.