Bukit Asam Tbk Pt Adr Aktie: Das war ja klar …

Die Analyse des Sentiments und des Buzz hat ergeben, dass es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich geändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Bukit Asam Pt ein insgesamt "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bukit Asam Pt derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,18 EUR, während der Kurs der Aktie (0,13 EUR) um -27,78 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,14 EUR führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wodurch die Aktie von Bukit Asam Pt mit einem "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie von Bukit Asam Pt.

Zusammenfassend ergibt sich daraus für die Anleger eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie von Bukit Asam Pt.