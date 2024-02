Bukit Asam Tbk Pt Adr Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die technische Analyse der Bukit Asam Pt-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage durchschnittlich bei 0,16 EUR lag. Am letzten Handelstag fiel der Schlusskurs auf 0,147 EUR (-8,13 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt momentan bei 0,14 EUR, was nahe am letzten Schlusskurs (+5 Prozent) liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis beträgt für die Bukit Asam Pt-Aktie 63,29 bzw. 49,6 Punkte. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Auch die Stimmung und Diskussionsintensität rund um die Aktie wurden analysiert. Die Kommentare auf sozialen Plattformen waren neutral und die Diskussionsintensität im Netz war durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Bukit Asam Pt-Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse, des RSI und der Stimmung im Markt.