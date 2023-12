Bukit Asam Tbk Pt Adr Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Der RSI ist ein häufig genutzter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes.

Die Analyse von Bukit Asam Pt basierend auf dem 7-Tage-RSI zeigt, dass der aktuelle Wert bei 50 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso wird der RSI25, der auf einer 25-tägigen Basis beruht, mit einem Wert von 49,34 als neutral eingestuft.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen kann nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der öffentlichen Stimmung bewertet werden. Die Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die Kommentare zu Bukit Asam Pt neutral waren, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der öffentlichen Diskussion über Bukit Asam Pt in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Bukit Asam Pt-Aktie als "Schlecht" eingestuft, da er 27,78 Prozent unter dem GD200 liegt und der Abstand zum GD50 bei -7,14 Prozent liegt.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Bukit Asam Pt in allen Bereichen eine "Neutral"-Bewertung, sowohl in Bezug auf den RSI, die öffentliche Stimmung als auch in der technischen Analyse.