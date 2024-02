Bukit Asam Tbk Pt Adr Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Bukit Asam Pt ist neutral, wie aus den Diskussionen in Foren und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,16 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 0,147 EUR liegt, was einer Abweichung von -8,13 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 0,14 EUR, was einer Abweichung von +5 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Bei der Auswertung des Sentiments und Buzz in den Diskussionen zeigt sich, dass es keine klare Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität der letzten Monate lässt keine klare Tendenz erkennen und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Bukit Asam Pt als neutral eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 63,29 und der RSI25 für 25 Tage bei 49,6, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.