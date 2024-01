Builders FirstSource Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Builders Firstsource-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht als "Gut" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 126,44 USD weicht um +26,37 Prozent vom aktuellen Kurs (159,78 USD) ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 140,49 USD um +13,73 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzungen erhielt die Builders Firstsource-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt 8 Bewertungen, wovon 5 als "Gut" und 3 als "Neutral" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 101,14 USD, was einem Abwärtspotenzial von -36,7 Prozent gegenüber dem aktuellen Schlusskurs (159,78 USD) entspricht. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen in diesem Punkt der Analyse ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite der Builders Firstsource-Aktie beträgt 0 Prozent, was 16,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividende wird dabei in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs betrachtet.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Builders Firstsource-Aktie mit einem RSI-Wert von 75,06 als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf der Basis des RSI25 mit einem Wert von 34 erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Einstufung, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Zusammenfassend erhält die Builders Firstsource-Aktie in der technischen Analyse ein gemischtes Rating, das aus "Gut", "Neutral" und "Schlecht" besteht, je nach Bewertungskriterium.