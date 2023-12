Builders FirstSource Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Aktie von Builders Firstsource wird anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV von 13,17 liegt insgesamt 58 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauprodukte" mit 31,08. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Nach Analystenmeinung wird die Builders Firstsource-Aktie derzeit als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten setzt sich das Rating aus 5 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Allerdings haben jüngere Reports zu einer anderen Beurteilung geführt, und das durchschnittliche Rating für das Builders Firstsource-Wertpapier vom letzten Monat ist "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotential von -39,52 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Zusammenfassend erhält Builders Firstsource eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Builders Firstsource-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 123,11 USD, während der aktuelle Kurs bei 167,24 USD liegt, was einer Abweichung von +35,85 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 132,29 USD über dem letzten Schlusskurs (+26,42 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit aus technischer Sicht ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Builders Firstsource in den letzten zwei Wochen vorwiegend negativ diskutiert. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Zusammenfassend erhält Builders Firstsource auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.