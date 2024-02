Builders FirstSource Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Builders Firstsource wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten Privatanlegern in den sozialen Medien positiv bewertet. Nach der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge zu diesem Thema kommt unsere Redaktion zu diesem Schluss. In den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher halten wir die Anlegerstimmung auf dieser Ebene für "gut". Die Redaktion hat auch 8 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert und gibt daher eine "gute" Empfehlung für die Bewertung ab.

Auf fundamentalen Kriterien basierend liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Builders Firstsource bei 14. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 33,45 in der Bauprodukte-Branche liegt die Aktie damit unter dem Durchschnitt um ca. 56 Prozent. Aus fundamentaler Sicht wird Builders Firstsource daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "gute" Bewertung auf dieser Ebene.

Aus technischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Builders Firstsource-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 139,82 USD. Der letzte Schlusskurs von 188,37 USD weicht somit um +34,72 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "gut" bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (170,9 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+10,22 Prozent), was ebenfalls zu einer "guten" Bewertung führt. Insgesamt wird die Builders Firstsource-Aktie für die einfache Charttechnik als "gut" bewertet.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 6 Mal eine positive Einschätzung, 2 Mal eine neutrale Einschätzung und 0 Mal eine negative Bewertung für Builders Firstsource abgegeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "gut". Es gibt keine Analystenupdates für Builders Firstsource im letzten Monat. Die Analysten erwarten eine negative Entwicklung von -34,93 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 122,57 USD an. Diese Entwicklung wird als "schlecht" bewertet, daher ergibt sich insgesamt eine "neutrale" Bewertung durch institutionelle Analysten.