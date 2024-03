Builders FirstSource Aktie: Ist es vollbracht?

Die Analyse der Builders Firstsource-Aktie zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Im vergangenen Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 181,5 USD, was einem potenziellen Rückgang um -9,18 Prozent vom letzten Schlusskurs von 199,84 USD entspricht, was als negative Empfehlung interpretiert wird. Insgesamt erhalten die Builders Firstsource-Aktien eine neutrale Bewertung aus Sicht der Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Builders Firstsource liegt bei 33,76 und der RSI25 bei 32,05, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie der Kommunikation im Netz fällt auf, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zur üblichen Aktivität im Netz liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Builders Firstsource beträgt 0 Prozent, was 17,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu der Einschätzung als unrentables Investment und einer negativen Bewertung seitens der Redaktion.