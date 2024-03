Builders FirstSource Aktie: Bitte unbedingt beachten

Builders Firstsource hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", bestehend aus 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Builders Firstsource. Die durchschnittliche Kursprognose von 181,5 USD ergibt ein Abwärtspotenzial von -9,37 Prozent, was als "Schlecht"-Empfehlung gilt. Somit erhält Builders Firstsource insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Builders Firstsource-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 143,33 USD. Der letzte Schlusskurs von 200,26 USD liegt damit deutlich darüber, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem positiven Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält die Builders Firstsource-Aktie somit eine positive Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Builders Firstsource. Auch die Stärke der Diskussion blieb unverändert. Daher wird Builders Firstsource auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Builders Firstsource 16, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Bauprodukte-Branche als unterbewertet gilt. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.