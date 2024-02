Builders Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Hinweis auf überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Builders-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 37, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 51,61 beträgt. Auch auf dieser Basis ist Builders weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Builders aufgrund der RSI-Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14 auf. Das bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Builders 14,22 Euro zahlt, was 69 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 45. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite für Builders beträgt derzeit 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt mit 0,85 Prozent nur leicht unter dem Branchenmittelwert von 0,85. Daher erhält Builders eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im Branchenvergleich hat die Builders-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,36 Prozent erzielt, was 38,47 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für die Branche "Bauwesen" beträgt -9,53 Prozent, und Builders liegt aktuell 39,89 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.