Builddirect.com Tehcnologies Aktie: Alles völlig egal!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, verfolgt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Der RSI-Wert der Builddirect liegt bei 47,37, was eine neutrale Situation signalisiert, weder überkauft noch -verkauft. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 29, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In Bezug auf Builddirect wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Diskussionen geführt, mit vier Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils an insgesamt sechs Tagen neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Builddirect jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war für Builddirect in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Builddirect-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,46 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,79 CAD weicht um +71,74 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,63 CAD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+25,4 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Builddirect-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.