Build King Aktie: Das ist erstaunlich

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Build King aktuell mit dem Wert 30 überverkauft, was zu einer Einstufung "Gut" führt. Erweitert man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 64, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Gut".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Build King aktuell 7, was eine positive Differenz von +0,54 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" ergibt. Die Dividendenpolitik von Build King wird daher von unseren Analysten heute mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 2,66 ist die Aktie von Build King auf Basis der heutigen Notierungen 94 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" bewertet werden. Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung, was aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut" ergibt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Build King konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet. Auch bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Build King daher eine "Neutral"-Rating.