Build-A-Bear Workshop, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Build-a-bear Workshop-Aktie zeigt einen Wert von 28 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 47,32, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Build-a-bear Workshop.

In Bezug auf Dividenden schüttet Build-a-bear Workshop eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,43 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,43 %. Daher wird der Ertrag als niedrig eingestuft und die Aktie erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Build-a-bear Workshop besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führte. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Build-a-bear Workshop insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Build-a-bear Workshop-Aktie bei 22,83 USD liegt, was einer Entfernung von -4,28 Prozent vom GD200 (23,85 USD) entspricht und daher ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 22,63 USD, was einem Abstand von +0,88 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Build-a-bear Workshop-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.