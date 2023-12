Build-A-Bear Workshop Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Das Unternehmen Build-a-bear Workshop schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,44 Prozentpunkte weniger ist als der Durchschnitt von 3,44 %. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragslage und einer Einstufung als "Schlecht".

Langfristig gesehen erhält die Build-a-bear Workshop-Aktie laut Analysten eine Einschätzung von "Gut", basierend auf 3 positiven Bewertungen und keiner negativen. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 39 USD, was einer erwarteten Performance von 65,46 Prozent entspricht, da die Aktie derzeit bei 23,57 USD gehandelt wird. Insgesamt bewerten wir die Aktie daher auch als "Gut".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Build-a-bear Workshop im letzten Jahr eine Rendite von -4,44 Prozent erzielt, was 0,22 Prozent über dem Branchendurchschnitt von -4,65 Prozent liegt. Im Bereich "Spezialität Einzelhandel" liegt die jährliche Rendite im Durchschnitt bei -17,18 Prozent, wobei Build-a-bear Workshop aktuell 12,74 Prozent über diesem Wert liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Build-a-bear Workshop eingestellt waren. Es gab sechs positive und ein negatives Feedback, während an sieben Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neueste Nachrichtenlage über das Unternehmen war jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Neutral" führt.