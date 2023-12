Build-A-Bear Workshop Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Vergleich des Aktienkurses von Build-a-bear Workshop mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt eine Rendite von -4,44 Prozent, was mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -6,11 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt Build-a-bear Workshop mit 1,67 Prozent darüber. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Build-a-bear Workshop-Aktie derzeit positiv mit einem Rating von "Gut", basierend auf 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 39 USD zeigt ein Aufwärtspotential von 68,03 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Build-a-bear Workshop eine positive Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Build-a-bear Workshop einen Wert von 6,79, der deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 37,08. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Build-a-bear Workshop-Aktie zeigt unterschiedliche Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 24,11 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 23,21 USD liegt und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 24,91 USD, was unter dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.