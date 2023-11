Build-A-Bear Workshop Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Oracle":

Build-a-bear Workshop: Aktuelle Bewertung und Analysen

Die Bewertung von Build-a-bear Workshop im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel zeigt, dass das Unternehmen derzeit eine Dividende von 0 % ausschüttet. Dies liegt 5,74 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Build-a-bear Workshop war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus der Analyse von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen diskutiert, was insgesamt zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Build-a-bear Workshop in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +63,43 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens um 43,57 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Build-a-bear Workshop einen Wert von 7 auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" auf Grundlage des KGV.

Insgesamt zeigt die Bewertung und Analyse von Build-a-bear Workshop, dass das Unternehmen in verschiedenen Bereichen eine positive Performance aufweist, jedoch in Bezug auf die Dividendenausschüttung und die Anleger-Stimmung einige Herausforderungen zu bewältigen hat. Die Fundamentaldaten deuten jedoch auf eine unterbewertete Aktie hin, was für potenzielle Investoren von Interesse sein könnte.