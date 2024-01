Build-A-Bear Workshop Aktie: So kann man sich irren!

Die Build-a-bear Workshop-Aktie hat in der technischen Analyse einige Herausforderungen zu bewältigen. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 24,06 USD, während der aktuelle Kurs lediglich 22,18 USD beträgt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -7,81 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Auch der GD50 der letzten 50 Tage zeigt mit einem Stand von 24,22 USD eine negative Tendenz von -8,42 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 72,97 Punkten, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der RSI25 hingegen liegt bei 60,66, was auf Neutralität hinweist und somit zu einer abweichenden Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Build-a-bear Workshop-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Build-a-bear Workshop mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,4 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die langfristige Meinung der Analysten fällt hingegen positiv aus, mit 3 Bewertungen als "Gut" und einem Kursziel von 39 USD, was eine potenzielle Performance von 75,83 Prozent darstellt. Insgesamt wird die Aktie daher von der Redaktion als "Gut" eingestuft.