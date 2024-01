Build-A-Bear Workshop Aktie: Nächster Hammer kommt!

In den letzten Wochen konnte bei Build-a-bear Workshop eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Build-a-bear Workshop verläuft aktuell bei 24,06 USD, während der Aktienkurs selbst bei 22,41 USD liegt. Dies führt zu einem Abstand von -6,86 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage von 24,32 USD ergibt sich eine Differenz von -7,85 Prozent und somit ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse daher "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Build-a-bear Workshop liegt bei einem Wert von 6, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" (KGV von 37,29) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Analysten bewerten die Build-a-bear Workshop-Aktie aktuell mit "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 74,03 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Build-a-bear Workshop somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.