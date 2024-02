Build-A-Bear Workshop Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Aktie von Build-a-bear Workshop weist laut fundamentalen Kennzahlen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,35 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Spezialität Einzelhandel" (36,75) einen Abschlag von 83 Prozent bedeutet. Dies signalisiert eine Unterbewertung und wird daher aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Build-a-bear Workshop liegt derzeit bei 34,02, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder über- noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 25-Tage-RSI führt.

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind alle 3 Einstufungen als "Gut" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 39 USD, was einer potenziellen Steigerung von 71,88 Prozent vom letzten Schlusskurs (22,69 USD) entspricht. Somit wird das Wertpapier von den Analysten als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Build-a-bear Workshop in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,97 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -9,56 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +6,59 Prozent im Vergleich zur Branche. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor hat die Aktie eine Überperformance von 6,19 Prozent. Aufgrund dieser Überperformances wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Gut" bewertet.